Empoli-Lazio, vittoria e secondo posto per i biancocelesti: miglior piazzamento dell’era Lotito

La Lazio chiude il campionato di Serie A con una vittoria e con il secondo posto in classifica. Al termine della gara vinta 0-2 contro l’Empoli, il difensore biancoceleste, Alessio Romagnoli, autore del primo gol laziale, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Sono contento, siamo contenti perché è un risultato che volevamo, ovvero arrivare secondo. Credo che abbiamo fatto un campionato grandissimo, ci credevamo solo noi all’inizio, sapevamo che eravamo forti. Già l’anno scorso, parlando con Tare, sapevo che la squadra aveva tanto potenziale e quest’anno abbiamo fatto un grandissimo campionato. Sono felice perché era un po’ che ci provavo. Grande stagione.

Ho trovato un progetto che mi convinceva, sapevo che avrei fatto bene, in una squadra molto forte che potesse risaltare le mie caratteristiche. Al Milan era finito un ciclo con la vittoria dello Scudetto. Era giusto andare via, erano passati anni, ma ringrazierò sempre il Milan. Sono contentissimo di essere qui e di aver fatto un’annata così.

Sarri per me è un maestro, uno dei pochi che insegna calcio. E’ molto esigente ma molto bravo. Stagione al di sopra di tante persone che pensavano che non potevamo arrivare nemmeno in Champions. Il bello del calcio è anche questo, ribaltare i risultati. Siamo felici di aver fatto parlare il campo”.

