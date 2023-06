Last dance a Empoli: 5 momenti chiave di questa stagione

La Lazio affronterà l’Empoli al Castellani chiudendo ufficialmente questa stagione, la seconda con Maurizio Sarri in panchina. Un anno sicuramente particolare, caratterizzato da uno stop a causa dei Mondiali in Qatar che ha fatto riprendere la Serie A più di un mese dopo. Una stagione che, tutto sommato, ha rispettato i canoni di crescita rispetto alla stagione precedente e ha lasciato soddisfatto i tifosi biancocelesti con un ritorno in Champions ufficializzato aritmeticamente prima della conclusione del campionato e che ha visto un periodo assai fruttuoso per i biancocelesti, artefici di un percorso volto a distaccare le inseguitrici anche a diversi punti, tenendo saldo il secondo posto che questa sera vorranno confermare.

Riassumiamo qui 5 punti fondamentali di questa stagione di Serie A:

Il gol di Ciro Immobile alla prima sfida contro il Bologna. Una rete che ha ribaltato la rete del Bologna su rigore di Arnautovic con una Lazio in 10 dal quinto minuto, quando Maximiano ha preso la palla con le mani fuori dall’area di rigore. A circa 10 minuti dal termine, però, Immobile insacca servito da Milinkovic ribaltando del tutto la gara e consegnando i primi tre punti di questa Serie A. L’espulsione di Maximiano, inoltre, lancerà del tutto Provedel nella sua migliore stagione in carriera.

Uno dei gol più belli della stagione, o forse il più bello. Solo due settimane dopo i biancocelesti vinceranno per 3-1 in casa contro l’Inter dell’ex Inzaghi con una rete, quella del 2-1, siglata da Luis Alberto: un siluro che ha completamente lasciato immobile Handanovic.

Ibanez sbaglia ancora e il derby è della Lazio. Con un guizzo Pedro riesce a rubare palla al difensore della Roma. Felipe Anderson è abile a mettere il pallone alle spalle di Rui Patricio. Il derby d’andata va alla Lazio.

E non solo! Ibanez ne combina un’altra, facendosi espellere prima della fine del primo tempo, e i biancocelesti assediano la porta giallorossa segnando con Zaccagni il gol dell’1-0 finale. I biancocelesti portano a casa anche il derby di ritorno.

Lazio-Cremonese. Una gara importantissima che ha consegnato la Champions aritmetica anche senza penalizzazione della Juventus, oltre che la certezza di partecipare alla prossima Supercoppa Italiana. Una grande festa, a cui ha preso parte anche la squadra del 26 maggio a 10 anni dal trionfo, oltre all’addio di Radu.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: