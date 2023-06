Serie di amichevoli di lusso per la Lazio la prossima estate: il programma

Come racconta Il Messaggero, lo scorso giovedì il presidente Lotito si è congratulato con Maurizio Sarri, dato che i risultati in campionato potrebbero valere un tesoretto da circa 55 milioni di euro, comprensivo del traguardo in Serie A e dell’accesso diretto ai gironi della competizione in Champions League. Una base a cui ci sarebbero da aggiungere gli incassi delle cessioni: in primis quella di Milinkovic-Savic, considerando la scadenza nel 2024 e il fatto che non ci sono al momento le condizioni per il rinnovo. Segnando questa sera, il serbo arriverebbe a quota dieci gol per la terza volta in Serie A, raggiungendo il solo Candreva nella storia della Lazio. Se oltre al suo gol dovesse invece arrivare anche quello di Felipe Anderson, i due arriverebbero in doppia cifra come Immobile e Zaccagni, portando la Lazio ad essere l’unica squadra in Europa oltre all’Arsenal da quattro giocatori in doppia cifra.

