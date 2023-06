MOVIOLA – Cinque gialli estratti da Massimi: giusta la doppia ammonizione per Cambiaghi. Milinkovic salterà la prossima

Per il match del Castellani è stato designato l’arbitro Massimi. La sua gestione di gara non ha presentato particolari accezioni.

Nel primo tempo la prima ammonizione della gara è per l’ex Lazio Akpa-Akpro, che ha commesso un fallo su Milinkovic. Il secondo giallo è per Cambiaghi, che atterra Hysaj per un fatto tattico.

In entrambi i casi giusta l’assegnazione. Alla fine un giallo anche per Milinkovic, che salterà la prossima gara in Serie A.

Al 61esimo viene poi ammonito Vecino per un fallo su Cambiaghi. Nei minuti di recupero, a precedere il gol di Luis Alberto, un fallo di Cambiaghi che prende il secondo giallo e dunque il rosso.

