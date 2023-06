PAGELLE – Romagnoli la sblocca, Luis Alberto la chiude con una magia

Provedel 7 – Premiato nel pre partita come miglior portiere del campionato, chiude la stagione con l’ennesimo clean sheet, aiutato dalle pochissime occasioni costruite dall’Empoli. Salva il vantaggio respingendo nel finale un gran destro di Cambiaghi.

Hysaj 6,5 – Primo tempo di livello per il terzino albanese, che abbina alla consueta sicurezza difensiva anche qualche spunto offensivo interessante.

Patric 6,5 – Non partiva dall’inizio dal match con il Sassuolo. Accompagna bene Romagnoli con precisione sia in marcatura che in fase di costruzione.

Romagnoli 7,5 – E’ lui a sbloccare il match, trovando il suo secondo gol in questo campionato. In fase difensiva offre le solite garanzie viste nell’arco dell’intera stagione.

Dal 70′ Casale 6 – Chiude bene in un paio di occasioni, mostrando la consueta tranquillità e sicurezza.

Pellegrini 6 – Non partiva titolare dalla trasferta di Conference con l’AZ Alkmaar. Ordinato dietro, volenteroso in fase di proposta: è protagonista di una giocata molto interessante nel primo tempo.

Milinkovic 7 – Buonissimo lavoro in fase di suggerimento per il tridente offensivo, offrendo tanta sostanza in mezzo al campo. Peccato per l’ammonizione: dovrà saltare, mercato permettendo, la prima di campionato della prossima stagione.

Bertini dal 93′ SV

Vecino 6 – Prova di sostanza per il centrocampista dell’Uruguay. Mai in particolare affanno ricopre con ordine un ruolo non propriamente suo.

Dal 70′ Cataldi 6 – Non scendeva in campo dalla trasferta con l’Inter. Gestisce con tranquillità il pallone.

Luis Alberto 7,5 – Prestazione sulla falsa riga dell’intera stagione. Sempre nel vivo della manovra, serve da corner l’assist per la testa di Romagnoli. Corona la sua gara con un bellissimo destro che chiude la gara.

Felipe Anderson 6,5 – Prestazione generosa del brasiliano. A volte impreciso in avanti, ma c’è da premiare una continuità impressionante mostrata per tutta la stagione.

Immobile 7 – Questa non è la stagione del capitano biancoceleste, sfortunato anche stasera in più di un’occasione. Tante situazioni pericolose con lui protagonista, ma Vicario gli nega la gioia del gol. Serve nel finale l’assist per il destro di Luis Alberto.

Pedro 6,5 – Sufficiente prova dell’esterno spagnolo, soprattutto nel primo tempo, quando prova a generare situazioni offensive pericolose grazie alle sue giocate.

Dal 62′ Zaccagni 6 – Appena entrato viene innescato bene da Immobile, ma un ottimo Vicario respinge il suo mancino.

All. Sarri 8 – Per la quarta volta nella sua storia la Lazio chiude il campionato al secondo posto: anche stasera mette in campo una squadra che crea ripetutamente gioco e occasioni da rete. E’ l’assoluto protagonista di una crescita costante, sia nel collettivo che sui singoli percorsi di diversi calciatori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: