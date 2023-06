PLAY OFF | Lazio Women sconfitta al Fersini: doppietta di Martinez

A pochi minuti dall’inizio della gara casalinga contro il Pomigliano, valida per gli spareggi di andata, la calciatrice della Lazio Women Marta Varriale ha analizzato ai microfoni di Lazio Style il momento suo e delle compagne, volenterose di tornare in Serie A: “Sarà una gara impegnativa da ogni punto di vista. L’abbiamo preparata al meglio, siamo pronte per affrontare questi 180′ nel migliore dei modi. La squadra la vedo bene, fisicamente abbiamo lavorato fin dall’inizio e ne abbiamo ancora. Mentalmente c’è un po’ di stanchezza, siamo a giugno, ma l’obiettivo da raggiugnere è troppo importante e ci faremo trovare pronte. Abbiamo fatto un buon campionato, potevamo fare meglio ma arriviamo pronte a queste due gare. Siamo contente, dovremo far della nostra forza virtù e servirà non subire gol”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: