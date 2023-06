PLAY OFF | Lazio Women-Pomigliano: le formazioni ufficiali

Al Mirko Fersini la Lazio Women ospita il Pomigliano per la sfida di andata dei play-out, valevole per un possibile ritorno in Serie A femminile. Le biancocelesti scendono in campo per inseguire l’obiettivo stagionale e avere la meglio sulla squadra campana, che a sua volta vorrà mantenere il posto nel massimo campionato. Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, kakampouki, Varriale, Toniolo; Castiello, Eriksen, Colombo; Proietti; Moraca, Fuhlendorff.

A disp.: Natalucci, Pezzotti, Palombi, Groff, Falloni, Condon, Jansen, Giuliano, Vecchione.

All.: Gianluca Grassadonia

POMIGLIANO FEMMINILE (4-3-3): Cetinja; Rizza, Golob, Apicella, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Sena Das Neves; Di Giammarino; Corelli, Martinez.

A disp.: Fierro, Passeri, Rabot, Rocco, Sangare, Bragonzi, Battelani, Novellino, Caiazzo.

All.: Carlo Sanchez

