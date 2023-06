Dopo 24 anni la Lazio torna seconda in classifica

Si è chiuso ieri sera il campionato per la Lazio che, vincendo ad Empoli, conquista i tanto desiderati 3 punti e sale così al 2° posto in classifica Serie A con un totale di 74 punti. I biancocelesti tornano sul secondo gradino del podio dopo 24 anni poiché, l’ultima volta, risale alla stagione 1998/1999 la cui classifica vede primeggiare il Milan, per un punto sotto la Lazio e, al terzo posto, la Fiorentina.

Secondo le statistiche del sito ufficiale, la Lazio ha complessivamente raggiunto questo risultato di seconda posizione per 4 volte nella storia: stagioni 1936-37, 1994-95, 1998-99 e quest’ultima 2022-23.

Durante l’era Lotito inoltre, dal 2004 ad oggi, il presidente era fermo al terzo posto del podio come miglior risultato (ottenuto nell’annata del 2015) perciò quello di quest’anno è il più alto piazzamento dalla sua presidenza.

