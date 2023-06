Empoli-Lazio, Cataldi nel post: “Con Sarri cambiata la mentalità, vogliamo fare bene in Europa”

Intervenuto nel post partita di Empoli-Lazio, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha commentato il successo ottenuto per 0-2 che vale in secondo posto in classifica.

Queste le sue parole:

“Mi è dispiaciuto moltissimo non esserci nelle ultime gare. Ho avuto un problema più serio rispetto a quanto ci aspettavamo, ma sono contento di essere tornato. La nostra gente è fantastica, quest’anno ci hanno sostenuto sia in casa che in trasferta. Il saluto a Radu? Stefan è stato un’icona e continuerà ad esserlo. Quando arrivi il primo giorno è lui il primo ad accoglierti, ti fa sentire parte dello spogliatoio. Mi ha aiutato anche quando non ero qui. Insieme abbiamo condiviso tante cose e so già che mi mancherà parecchio. Abbiamo fatto uno scatto, è cambiata la mentalità. Il prossimo anno l’obiettivo è migliorarci, come abbiamo fatto in questo campionato. Ringrazio tutti, dallo staff tecnico alla società per averci messo in condizione di fare un certo tipo di stagione. In Europa vogliamo ovviamente migliorare, perché siamo la Lazio. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: