Il Corriere di Roma | Lazio super, è seconda: miglior piazzamento dallo Scudetto del 2000

Nella serata di ieri la Lazio ha vinto l’ultima gara del suo campionato battendo l’Empoli fuori casa per 0-2. Un successo firmato Romagnoli e Luis Alberto, che regala il raggiungimento del secondo posto in classifica. Proprio lo spagnolo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al termine del match ha celebrato l’ottimo traguardo raggiunto spendendo anche parole d’amore per Stefan Radu. “Meritava di finire la carriera così con la Lazio. Sono stato con lui sette anni, lo porterò sempre nel cuore. Merita tutto, è un uomo onesto e per questo rimarrà sempre con me”. Alla sua ultima stagione da calciatore con l’aquila sul petto, il difensore biancoceleste non poteva chiedere chiusura di carriera migliore.

Sorpresa Sarri

Il tecnico della Lazio ha raggiunto un traguardo storico che alla Lazio mancava dallo Scudetto conquistato nel 2000. La seconda posizione è frutto del lavoro da lui portato avanti, assieme ai giocatori e a tutto lo staff tecnico. Ciò nonostante, l’allenatore si è detto sorpreso del secondo posto, ammettendo di aver trovato più difficoltà rispetto alla conquista dell’Europa League con il Chelsea. Ora solamente il mercato potrà premiare Sarri, che si aspetta colpi all’altezza per affrontare al meglio la ritrovata Champions League.

