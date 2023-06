Lazio, Felipe Anderson: “Obiettivi raggiunti e sempre affamati. Questo è solo l’inizio!” | FOTO

E’ terminata la 38° giornata di Serie A. Sono arrivati gli ultimi verdetti, o quasi. In chiave Europa si sono decise le posizioni dal quinto al settimo posto. L’Atalanta, grazie alla vittoria casalinga per 5-2 contro il Monza, chiude il campionato al quinto posto con 64 punti. La Roma, in rimonta, batte lo Spezia 2-1 nei minuti finali e conclude al sesto posto con 63 punti. Nerazzurri e giallorossi sono così qualificati per la prossima Europa League. In Conference League, nonostante la vittoria per 0-1 in casa dell’Udinese, ci va la Juventus, che conclude il campionato al settimo posto a quota 62 punti.

In ottica salvezza invece, è ancora tutto da decidere: l’Hellas Verona cade per 3-1 in casa del Milan e, contemporaneamente al k.o. dello Spezia in casa della Roma, entrambe chiudono al terz’ultimo posto in classifica con 31 punti. Questo vuol dire che si svolgerà un spareggio, uno scontro diretto che decreterà così la squadra che resterà in Serie A e quella che sarà costretta a retrocedere in Serie B.

Nella serata conclusiva della stagione, è arrivato anche il successo del Bologna: in casa del Lecce, i rossoblù hanno vinto nei minuti di recupero per 2-3, portandosi così al nono posto in classifica sotto alla Fiorentina, con 54 punti.

Si è concluso il primo match di Serie A di questa domenica, ultima della stagione per il campionato italiano. Dopo i successi di Fiorentina (venerdì), Inter, Lazio e Cremonese (ieri), porta a casa i tre punti anche il Napoli. La squadra di Spalletti, Campione d’Italia, si appresta a festeggiare lo Scudetto e chiude battendo la Sampdoria per 2-0. I gol nella ripresa portano la firma di Victor Osimhen, su calcio di rigore, e Giovanni Simeone. Il Napoli vince la Serie A 2022/2023 con 90 punti, frutto di 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. La Sampdoria invece, chiude il campionato all’ultimo posto con 19 punti.

