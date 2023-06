CorSera | Lazio, Immobile bomber per la sesta volta

Immobile è il miglior marcatore italiano per la sesta volta: ha segnato 12 gol (come Berardi), anche nel 2020-21 era stato l’azzurro più prolifico, e poi i 4 titoli di capocannoniere. Provedel da primato con 21 clean sheet: eguagliati Seba Rossi, Buffon e De Sanctis nella storia della A ma non il record di squadra (il Milan e 3 volte la Juventus arrivarono a 22). Lazio seconda difesa del campionato: 30 gol subiti (poco più della metà dei 58 dell’anno scorso), il Napoli scudettato ne ha presi 28. Equilibratissima la stagione di Sarri: 37 punti all’andata e 37 al ritorno, 37 in casa e 37 in trasferta. E un +11 sulla Roma, finita dietro per il quarto anno di fila, che eguaglia il record (2002-03) del più largo distacco del millennio. Corriere della Sera/Massimo Perrone

