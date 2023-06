Il Codacons scrive alla FIGC: “Assegnare lo Scudetto 1914/1915 anche alla Lazio”

Nella serata di ieri si è concluso il campionato di Serie A. Rimane ora da decidere, attraverso lo spareggio, quale squadra tra Hellas Verona e Spezia seguirà Cremonese e Sampdoria in Serie B nella prossima stagione. Sabato invece, la Lazio, ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica con 74 punti, battendo per 0-2 l’Empoli.

Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 38esima giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, sono presenti ben quattro calciatori della Lazio: Alessio Romagnoli, autore del gol del vantaggio biancoceleste, Felipe Anderson, Luis Alberto, autore dell’assist per il gol del numero 13 biancoceleste e del gol del raddoppio, e Ciro Immobile, in versione assist man per la rete del numero 10 laziale.

La formazione completa per la 38° giornata di Serie A (4-4-2): Vicario (Empoli); Cuadrado (Juventus), Vasquez (Cremonese), Romagnoli (LAZIO), Zalewski (Roma); Felipe Anderson (LAZIO), Koopmeiners (Atalanta), Luis Alberto (LAZIO), Leao (Milan); Chiesa (Juventus), Immobile (LAZIO).

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/X6nwudrCA6 — WhoScored.com (@WhoScored) June 5, 2023

