Il Tempo | Lazio, Sarri chiede attaccanti

Ora Sarri va all’attacco. Nell’ultima conferenza stampa dell’anno, il tecnico non ci ha girato troppo intorno. Se c’è una priorità nel prossimo calciomercato, quella riguarda il reparto avanzato. «Sicuramente ci sarà da andare a prendere degli attaccanti», ha spiegato l’allenatore toscano dopo la vittoria con l’Empoli che ha chiuso la stagione. «Con quelli che abbiamo non si possono fare tre competizioni. Sulla linea difensiva abbiamo dei cambi, ma le partite si vincono davanti. Penso che servono rinforzi sia al centro che sugli esterni». Dando per scontata la permanenza di Pedro, quindi, servirebbero un centravanti e un’ala. Negli ultimi giorni è circolato sempre con maggior insistenza il nome di Milik, che in questo campionato con la Juve non ha certo impressionato. Difficilmente il club bianconero riscatterà il polacco di proprietà del Marsiglia: in questo scenario la Lazio potrebbe affondare il colpo proprio su indicazione di Sarri, che lo ha avuto in rosa ai tempi del Napoli dopo la partenza di Higuain. Si tratta di un classe 1994, abile a legare il gioco tra centrocampo e attacco. Bravo sia quando c’è da costruire che quando bisogna far sentire il proprio peso nell’area di rigore. La sua pecca sono sempre stati i troppi infortuni che si è portato dietro in carriera.

C’è poi da considerare l’aspetto dell’ingaggio: attualmente guadagna 3,5 milioni di euro, ma i rapporti con il suo entourage sono molto buoni. Milik è assistito anche da Marco Sommella, procuratore di Immobile da una vita. Potrebbe essere un’operazione low cost (7-8 milioni di euro), soprattutto considerate le valutazioni che girano attualmente. Attenzione però alla concorrenza dei club a livello internazionale: l’ex Ajax è finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte in Bundesliga, e in Premier piace a Newcastle e Burnley. Per quanto riguarda l’esterno offensivo, la novità è rappresentata da Callum Hudson-Odoi, di proprietà del Chelsea ma che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Bayer Leverkusen. Potrebbe tornare alla base per poi essere girato nuovamente in prestito. Il sogno rimane comunque Berardi, che però ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, abbastanza alta considerato che va per i 30 anni. E il Sassuolo non farà sconti, come spiegato da Carnevali: «Domenico è la nostra bandiera e il desiderio è di continuare con lui anche nei prossimi anni». Senza andare troppo avanti con i pensieri, la prima mossa rimane quella di capire chi farà ancora parte del progetto Lazio nella prossima stagione. Ieri con un post sui social Milinkovic ha scatenato la fantasia dei tifosi biancocelesti. «9 gol. 8 assist. 700 chilometri. Secondo posto. Champions League. Anche Sergente ora riposa un po’», ha scritto il serbo sui social. Il suo destino rimane un rebus. Il Tempo/Daniele Rocca

