Il Tempo | Lazio, tutti in vacanza esclusi i nazionali. Ritiro dall’11 luglio

Sarri non ha dubbi per il mercato della Lazio: «Sicuramente ci sarà da andare a prendere degli attaccanti, sia al centro, sia sugli esterni. Con quelli che abbiamo non si possono fare tre competizioni». Difficile avere un’indicazione più chiara di questa su quali siano le priorità nella lista dei desideri del tecnico biancoceleste. Soprattutto ora che potrà incidere di più nella campagna acquisti. Alcuni tra gli obiettivi sono stati scoperti. Il sogno si chiama Rafa Silva, che sarebbe un jolly per tutto il reparto modello Felipe Anderson, ma il Benfica vuole tenerselo. Berardi è invece più fattibile, anche se va battuta la concorrenza del Milan che è già avanti nella trattativa. La proprietà del club rossonero però, a differenza di Maldini e Massara, non è convinta dell’affare e preferirebbe investire su profili giovani, mentre il capitano del Sassuolo compirà 29 anni ad agosto. La Lazio può quindi giocarsi le sue carte, con Lotito pronto a mettere sul piatto anche Cancellieri – il cui posto in rosa sarà preso da Diego Gonzalez – per abbassare la richiesta di 30 milioni della società neroverde.

Occhio poi a Hudson-Odoi, che proprio Sarri lanciò giovanissimo nel 2018 al Chelsea. Quest’anno ha giocato al Bayer Leverkusen, ma è ancora di proprietà dei Blues, che sarebbero disposti a una nuova soluzione in prestito per rilanciare il talento classe 2000, alla ricerca della definitiva consacrazione. A completare la batteria degli esterni per il 2023-24 ci sarà anche Pedro, che ha l’accordo con Lotito per prolungare fino al 2025 a 2,2 milioni a stagione più bonus. Milik e Simeone sono i candidati per il ruolo di vice-Immobile. Il polacco della Juve potrebbe tornare al Marsiglia, che chiede 12-13 milioni per cederlo a titolo definitivo. Situazione simile per l’argentino: l’obbligo di riscatto del Napoli non è scattato, ma De Laurentiis intende comunque confermarlo. In ogni caso, servono 20 milioni per il cartellino.

Lo stesso prezzo che avrebbe Marcos Leonardo, la terza opzione spuntata a sorpresa dal Brasile nel week-end. Ventenne del Santos, protagonista con l’U20 verdeoro nel mondiale di categoria, interessa anche alla Roma e allo Sporting Lisbona e in Sudamerica sono sicuri che in estate il centravanti saluterà il club paulista. I media brasiliani però spiegano che nessuna pretendente si è ancora avvicinata al prezzo richiesto e che al momento si parla solo di sondaggi. La pista è comunque da tenere in considerazione. La Repubblica

