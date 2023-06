Leggo | Nasce la nuova Lazio

Una riunione per pianificare il mercato. Con la squadra ormai in vacanza, sarà una settimana importantissima per il futuro della Lazio, con Sarri che potrà finalmente fare il piano di mercato con Lotito. Il tecnico, al quale il patron con l’imminente addio di Tare ha conferito poteri alla Ferguson (con lui ci saranno Picchioni, Fabiani e Calveri), ha già pronta la lista dei desideri per rendere ancora più competitiva la squadra: non appena arriverà la chiamata, lascerà la sua tenuta a Castelfranco di sopra per volare a Roma dove incontrerà Lotito.

Priorità al vice Immobile, la scelta ricadrà quasi certamente su uno tra Milik o Simeone ma occhio alle sorprese. Capitolo uscite, diversi i giocatori da sistemare (su tutti Maximiano, Marcos Antonio, Fares e Cancellieri) al centro della scena c’è Milinkovic: in scadenza nel 2024, è pronto per un’altra esperienza ma Lotito lo valuta 40 milioni di euro. In Premier lo segue il Liverpool che, giurano oltremanica, «ha messo nella lista il serbo». Occhio ad Arsenal e Manchester United.

Complice la “cura Sarri”, Luis Alberto è pronto a restare nonostante le sirene spagnole del Cadice, anche Pedro va verso il rinnovo: sarà biennale o annuale con opzione. Fronte campagna abbonamenti, i tifosi non vedono l’ora che parta quella della prossima stagione. Quest’anno la media spettatori ha toccato quota 46.000 a conferma del ritrovato entusiasmo, già da inizio stagione i settori ospiti nei vari stadi d’Italia hanno fatto spesso registrare il sold-out. L’ufficio marketing ha tutto pronto, in settimana ci dovrebbe essere l’incontro con Lotito per l’ok, poi verranno comunicate date e modalità per fare la tessera, quasi certamente ci sarà anche il mini abbonamento per i gironi di Champions. L’ultima volta che la squadra si è qualificata nella massima competizione europea, infatti, gli stadi erano ancora chiusi a causa del Covid. Leggo/Enrico Sarzanini

