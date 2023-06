Sofascore, la top 11 della Serie A: ci sono due biancocelesti

Lo spareggio salvezza della Serie A tra Spezia ed Hellas Verona si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20.45. Lo ha confermato il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, aggiungendo che per quanto riguarda la sede della partita “oggi pomeriggio è stato convocato un Consiglio di Lega straordinario. Abbiamo chiesto la disponibilità alle nostre associate e abbiamo già ricevuto risposte positive da Lecce, Udine, Firenze e da Reggio Emilia“. Ci sono quindi quattro stadi in lizza per ospitare la sfida tra Spezia e Verona. La sede ufficiale verrà scelta a breve in base alle valutazioni dell’Osservatorio del ministero dell’Interno per la gestione dell’ordine pubblico. IlFattoQuotidiano