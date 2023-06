UFFICIALE | Igli Tare annuncia l’addio: “La mia avventura alla Lazio termina qui. Ringrazio il Presidente e i tifosi che mi sono entrati nel cuore”

La Lazio, confermato il secondo posto in classifica, comincia a lavorare in vista della prossima stagione: il tecnico è stato chiaro, in primis si dovrà capire quali giocatori rimarranno, per poi fare mercato intorno a loro. A proposito del lavoro che dovrà fare la società, il Corriere dello Sport riporta una telefonata con il presidente Claudio Lotito il quale evidenzia che tutto l’ambiente Lazio credeva a questo traguardo e che ora i meriti sono da distribuire equamente. Il patron conferma di avere un ottimo rapporto con i calciatori e ribadisce di conoscere cosa ha in mente mister Sarri per il prossimo anno. Unico tema toccato velocemente, quello relativo al futuro di Tare. “Ci parlerò“, chiosa il numero 1 biancoceleste parlando del ds.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: