ESCLUSIVA| Diego Gonzalez tra prima squadra e futuro, parla l’agente: “E’ innamorato della Lazio”

Il logo Binance non sarà più presente sulla maglia della Lazio. Le due Società hanno un contratto di due anni più opzione per il terzo (stagioni 2021/22, 2022/23 e opzione per il 2023/24). Secondo quanto riportato da Radiosei, il contratto in essere è di tre anni e prevede l’apporto della sponsorizzazione per due anni sulla maglia come main sponsor, mentre il terzo solo come sponsor. Per questo motivo, nel terzo anno di Binance-Lazio non apparirà più la scritta sulle divise da gioco. I biancocelesti sono dunque alla ricerca di un nuovo sponsor che possa apparire sulle maglie, in ottica Champions League e Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita.

