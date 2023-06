Comunicato del Milan annuncia che Maldini conclude il suo incarico nel club

Cambia il luogo dello spareggio tra Spezia e Hellas Verona che andrà in scena domenica 11 giugno alle ore 20:45 a Reggio Emilia, Mapei Stadium, invece che a Udine.

Come riporta infatti gianlucadimarzio.com, la sfida per la salvezza in Serie A e la non retrocessione, sarà tra i bianconeri, sconfitti dalla Roma, e i gialloblù, sconfitti dal Milan; le due combatteranno per restare ancorate al sogno Serie A a Reggio Emilia come ufficializzato dalla Lega nelle ultime ore.

