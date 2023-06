Empoli, l’omaggio a Spalletti e Sarri: “Protagonisti e vincenti con noi, oggi primi e secondi” – FOTO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, l’Empoli ha voluto rendere omaggio a due ex allenatore. Luciano Spalletti e Maurizio asserì si sono resi protagonisti alla guida del club toscano, e oggi sono rispettivamente primi e secondi in classifica. Da una parte il Napoli di Spalletti Campione d’Italia, dall’altra la Lazio di Sarri che ritorna in Champions a suon di ottime prestazioni e gioco entusiasmante.

Di seguito il post dell’Empoli:

Luciano e Maurizio, #Spalletti e #Sarri; ieri protagonisti e vincenti a Empoli, oggi primi e secondi in @SerieA 👏👏👏 pic.twitter.com/mX156w3krS — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) June 6, 2023

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: