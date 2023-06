Finals di Nations League, i convocati di Mancini: solo un biancoceleste in lista

A tenere banco in casa Lazio è il futuro di Milinkovic-Savic. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, già a novembre l’agente Kezman e la Juve avevano trovato un accordo ma per via delle faccende extra campo la situazione oggi potrebbe cambiare. Lotito continua a chiedere 35 milioni, nonostante il contratto del Sergente scadrà tra un anno. Il patron laziale confida ancora di trovare una soluzione per trattenerlo, ma deve esserci la reciproca convinzione. Ad ogni modo il serbo piace da sempre a Simone Inzaghi, il quale è alla ricerca di un centrocampista dalla grande fisicità (compreso Kessie).

