Gila: “Una stagione speciale, contentissimo di fare parte della prima squadra della Capitale” – FOTO

Attraverso un post condiviso su propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto celebrare il secondo posto raggiunto in campionato riprendendo una citazione di un film storico. Si tratta della scena del “miracolo” di Massimo Troisi in ‘Ricomincio da tre’, recuperata dal club biancoceleste in chiave ironica per far riferimento a chi ha definito questo importante traguardo proprio un miracolo. Non a caso, il club capitolino ha unito alla scena del film i video dei successi ottenuti contro le big, tutte battute dalla squadra di Sarri in stagione.

Di seguito il post:

…ma alla fine questo secondo posto cosa è stato? 🤔 pic.twitter.com/reswBmcyy5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 6, 2023

