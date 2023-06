Il Tempo | Al Canottieri Lazio il ricordo di Pulici e Wilson

Torna ‘Miti e Leggende’, il memorial di calcio a 5 che rende omaggio a Felice Pulici e Pino Wilson, indimenticati campioni della Lazio del primo, storico, scudetto. L’evento è in programma sabato, alle 17, al Circolo canottieri Lazio. “Quando organizziamo qualcosa per ricordare papà, e in questo caso anche Pino, ma più in generale qualsiasi altra figura storica della Lazio, c’è sempre grande partecipazione”, racconta Gabriele, figlio del portiere. L’iniziativa è nata anche grazie all’aiuto di Parisi, presidente della FederSupporter, e la grande partecipazione Gabriele la rivendica con orgoglio: “E’ trasversale, non si uniscono solo amici e laziali, ma anche romanisti. E’ un immenso piacere”. La famiglia Pulici riceve grande affetto quindi non solo dal mondo Lazio, segno evidente che il calcio, quando vuole, sa unire. “I nostri padri, parlo per me, Maestrelli, Wilson e Re Cecconi, ci hanno trasmesso un senso d’appartenenza che ci teniamo a tramandare”. Di padre in figlio quindi, come vuole il popolo laziale. Il patrimonio che i campioni hanno lasciato è fatto di amicizia e voglia di stare insieme: loro in campo hanno fatto qualcosa di straordinario e i figli vogliono replicare fuori dal rettangolo verde. Appuntamento al 10, ci saranno 4 squadre; l’unica già resa nota è quella di Giordano che giocherà con Piscedda, Agostinelli e Di Chiara; gli altri capitani saranno Oddi, James Wilson e Gabriele. Anche Petrelli e Martini ci saranno per omaggiare le gesta di una Lazio che resterà indimenticabile. Il Tempo

