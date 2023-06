Il Tempo | Lazio, Marcos Leonardo, Berardi e Milik per l’attacco

Sarri chiede di accelerare e oggi dovrebbe andare in scena l’incontro tra i procuratore di Luis Alberto e Lotito. L’obiettivo è sciogliere subito il primo nodo con la conferma (il contratto sarà allungato almeno di un anno fino al 2026 con opzione di un’altra stagione) dello spagnolo, sempre più centrale nel progetto del tecnico. Grandi manovre anche sull’attacco con Berardi sullo sfondo e la speranza Milik, se la Juve non lo riscatta, crescono le quotazioni del giovane talento brasiliano Marcos Leonardo (20 anni) centravanti del Santos. Ha segnato due gol all’Italia nel Mondiale Under 20, in Sudamerica sono convinti che la Lazio sia pronta a fare un’offerta importante. Da seguire anche la pista prestito dal Chelsea di Hudson-Odoi che rientra dall’ultima stagione con il Bayer Leverkusen, ha lavorato con Sarri, ha la stima del tecnico può essere una soluzione meno onerosa rispetto a Berardi con la possibilità di investire quei soldi in altri ruoli. Se Maximiano partirà, è pronto Audero della Sampdoria, portiere affidabile con buona esperienza in serie A. Più dubbi sul centrocampo dove sono certi di restare solo Luis Alberto, Vecino e Cataldi, da piazzare Basic e Marcos Antonio che potrebbero andare all’estero. Tanti nomi nel mirino da Frattesi al giovane Fazzini dell’Empoli. Buone notizie dalla Spagna: il Cadice riscatterà Escalante per 2.5 milioni dopo la salvezza. Il Tempo/Luigi Salomone

