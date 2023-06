Lazio-Luis Alberto, prossima settimana l’incontro di Lotito con gli agenti: si va verso l’adeguamento contrattuale

La Lazio è Luis Alberto potrebbero continuare insieme. Secondo quanti riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella prossima settimana ci sarà un incotto tra il Presidente Lotito e gli agenti dello spagnolo. Le due parti si incontreranno per discutere la richiesta di adeguamento di contratto fatta dal centrocampista spagnolo per arrivare a percepire circa 3,5 milioni di euro all’anno. Secondo Di Marzio Sarri avrebbe dato l’ok a Lotito per far rinnovare lo spagnolo, visto la sua importanza in rosa. Possibile dunque che il Presidente biancoceleste accolga la richiesta dello spagnolo, che attualmente percepisce 2,7 milioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: