Fazzini nel mirino di Sarri, scambio con Cancellieri

Fazzini, giocatore nel mirino di Sarri come alternativa al ruolo di mezzala, non smette di interessare il mister. In casa Lazio invece, l’attenzione è tutta per Cancellieri da parte dei toscani dell’Empoli che, come riporta calciomercato.com, vedono sfumare Akpa Akpro verso Verona. Nè Lazio né Empoli però, si sono esposte apertamente fino ad oggi… anzi da Formello non è mai trapelata una conferma sulle intenzioni di mercato. L’ipotesi che si muove è quella di uno scambio di cartellini e qui, i contatti, ci sono già da qualche giorno.

