Calciomercato Lazio | Ancora viva la pista Acuna se salta Mario Rui

Come riportato da SportItalia, il club biancoceleste mantiene aperta la possibilità dell’arrivo di Marco Acuna, terzino classe 1991 del Siviglia. Tuttavia, il profilo che più piace al tecnico Maurizio Sarri sembra essere quello di Mario Rui, ma i 6 milioni di euro che servono per il cartellino e l’età del portoghese non convincono del tutto il presidente Lotito.

Resta ancora un nome caldo per la fascia della Lazio quello di Luca Pellegrini.

Embed from Getty Images

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: