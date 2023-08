Calciomercato Lazio | Isaksen, accordo in via di definizione con il Midtjylland

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il club biancoceleste sta trattando con il Midtjylland per l’esterno Gustav Isaksen. L’accordo sarebbe in via di definizione e la cifra intorno ai 17 milioni di euro.

Il giocatore dovrebbe arrivare nei prossimi giorni nella Capitale per gli esami medici, previsti per questo lunedì.

Lazio are set to sign top talented winger Gustav Isaksen, here we go! Deal being sealed with Midtjylland around €17m package 🔵🇩🇰 #Lazio

Medical tests booked on Monday and one more signing after Daichi Kamada. pic.twitter.com/zR6HjYtpXP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023