AMICHEVOLE | Girona-Lazio, le formazioni ufficiali

Archiviato il k.o. in Inghilterra contro l’Aston Villa di giovedì, è tempo di un nuovo test amichevole per la Lazio di mister Sarri. I biancocelesti, alle ore 20:00, affronteranno in Spagna il Girona, nella 46esima edizione del Trofeo Costa Brava. Queste le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatore, in vista del match allo Stadio Montilivi di Girona:

GIRONA: Gazzaniga, Miguel, Ortega, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savinho, Blind, Yangel Herrera, Ivan Martin.

Allenatore: Michel Sanchez.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

