AMICHEVOLE | GIRONA-LAZIO 2-1 (51′ Tsygankov, 70′ Stuani, 77′ Castellanos)

FINE PARTITA! Si chiude con la vittoria per 2-1 del Girona sulla Lazio. In gol Tsygankov e Stuani per i padroni di casa, Valentin Castellanos per i biancocelesti. Il Girona si aggiudica la 46esima edizione del Trofeo Costa Brava.

90° – Il direttore di gara concede quattro minuti di recupero.

90° – CAMBIO IN CASA LAZIO! Esce Felipe Anderson, al suo posto dentro Sana Fernandes.

87° – Occasione Girona! Destro angolato da parte di Torre, ottimo l’intervento di Ivan Provedel che chiude la porta biancoceleste.

86° – SOSTITUZIONE LAZIO! Entra in campo Mario Gila, fuori Manuel Lazzari.

85° – Doppio cambio Girona! Escono dal terreno di gioco Stuani ed Herrera, al loro posto dentro Victor e Selvi.

77° – GOOOLLL DELLA LAZIOOO!!! Su sviluppo di un calcio di punizione dal limite dell’area, battuto da Cataldi, arriva il primo gol con la maglia biancoceleste per “El Taty” Castellanos, grande ex della sfida: 2-1!

72° – Sostituzione Girona! Entra in campo Artem Dovbyk, prende il posto di Martinez.

70° – Raddoppio Girona! I padroni di casa trovano il gol del 2-0 grazie a Stuani che, di testa, insacca alla sinistra di Provedel!

69° – SOSTITUZIONE LAZIO! Fuori Luis Alberto, al suo posto entra in campo Cancellieri.

66° – LAZIO IN DIECI UOMINI! L’arbitro mostra il secondo giallo a Mattia Zaccagni dopo un intervento su Martinez: seconda ammonizione e rosso per l’esterno biancoceleste.

65° – Cambio in casa Girona! Esce l’autore del gol dell’1-0 Tsygankov, al suo posto entra Pablo Torre.

61° – TRIPLO CAMBIO PER LA LAZIO! Escono dal terreno di gioco Immobile, Basic e Romagnoli, dentro Castellanos, Vecino e Casale.

58° – CARTELLINO GIALLO LAZIO! Il direttore di gara sanziona con l’ammonizione Luis Alberto dopo una discussione con un avversario.

51° – Girona in vantaggio! I padroni di casa trovano la rete dell’1-0 con Viktor Tsygankov!

46° – Sostituzione Girona! Esce dal terreno di gioco Ivan Martin, al suo posto entra Yan Couto.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match tra Girona e Lazio! Stessi undici in campo per i biancocelesti di mister Sarri!

FINE PRIMO TEMPO! Si chiude sul risultato di 0-0 il primo tempo di un equilibrato Girona-Lazio!

45° – Il direttore di gara concede due minuti di recupero.

45° – Cartellino giallo in casa Girona! Herrera atterra Luis Alberto, il quale aveva preso il tempo al giocatore del club spagnolo: l’arbitro lo sanziona con l’ammonizione.

32° – Riprende la gara.

31° – Partita momentaneamente in pausa: cooling break per Girona e Lazio!

28° – AMMONIZIONE LAZIO! Il primo cartellino giallo del match lo prende Mattia Zaccagni. il direttore di gara sanziona il numero 20 biancoceleste per proteste.

11° – OCCASIONE LAZIO! Mattia Zaccagni, servito da Luis Alberto, prova la conclusione sul secondo palo, ma il pallone termina di poco sul fondo vicino al palo.

PARTITI! Ha preso il via la 46° edizione del Trofeo Costa Brava! E’ iniziata Girona-Lazio!

