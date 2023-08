Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Fatta per il trasferimento di Maximiano: già individuato il sostituto”

La Lazio continua a lavorare sul fronte calciomercato, non solo in entrata, ma anche in uscita. Come riporta l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, sarebbe fatta per quanto riguarda il trasferimento di Luis Maximiano. Il portiere portoghese classe ’99, dopo una sola stagione con la maglia biancoceleste, sarebbe pronto a lasciare la Capitale con destinazione Spagna, più precisamente all’Almeria. Mancherebbe solamente l’ultimo ok del Presidente della Lazio Claudio Lotito, con Maximiano che avrebbe già salutato i compagni.

Ma la Lazio, continua Di Marzio, avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Emil Audero, portiere classe 1997 di proprietà della Sampdoria.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: