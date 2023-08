Calciomercato Lazio, il Dg dell’Almeria su Maximiano: “È un’operazione reale per noi, c’è possibilità di raggiungere un accordo”

Il direttore generale dell’Almeria Mohamed El-Assy è intervenuto ai microfoni di Onda Cero, per fare il punto sulla situazione mercato. Tra i tanti nomi, affatto anche quello di Luis Maximiano che è in uscita dalla Lazio. La trattativa tra i due club è stata avviata da tempo, come conferma anche il Dg, ma manca ancora l’accordo per chiudere.

Di seguito le sue parole:

“Livakovic è un’opzione reale per l’Almeria, insieme a Maximiano e Conan Ledesma. Ma con gli ultimi due ci sono maggiori possibilità di raggiungere un accordo. Le trattative sono ancora aperte. Prima della partita contro il Rayo Vallecano, arriveranno almeno tre o quattro nuovi acquisti”

