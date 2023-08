Calciomercato Lazio, Zielinski verso l’addio al Napoli: pronta una maxi offerta araba

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski sarebbe in procinto di lasciare la Serie A. Il polacco è stato al centro del mercato della Lazio, con il tecnico Sarri che vedeva in lui il perfetto sostituto di Milinkovic Savic. Tuttavia, visto il mancato accordo con il Napoli, la Società biancoceleste ha scelto di virare su Kamada facendo dunque tramontare le possibilità di un arrivo a Roma di Zielinski. Il futuro del centrocampista non sembra essere però legato ancora alla città partenopea. Su di lui avrebbe messo gli occhi infatti l’Al Ahli, squadra saudita pronta a recapitare una maxi offerta al Napoli e al giocatore. Lo stesso club arabo starebbe per chiudere anche per Roger Ibanez della Roma.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: