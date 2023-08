CdS | Luis Alberto, il rinnovo slitta a fine mercato

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo le scuse dello spagnolo Lotito ha acconsentito al suo rientro in squadra ma ha congelato il rinnovo. Sarà comminata una multa intorno ai 40.000 euro, in base alle regole dell’accordo collettivo.

Lo strappo con Luis Alberto era nato lunedì, nel giorno in cui si era programmata la firma. I 140.000 euro pretesi dal giocatore erano legati a un premio Champions, previsto nel contratto ancora in essere e non risultava nel nuovo accordo. Lotito, concedendo al giocatore un rinnovo da 4 milioni più bonus legati al rendimento, riteneva di non dover aggiungere anche il premio Champions individuale. Per di più considerando che ogni giocatore ha diritto a un premio Champions collettivo, da dividere equamente in caso di qualificazione alla grande Europa.

