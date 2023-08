CorSera | Klose entusiasta di Kamada: “Gran colpo”

Come riportato dal Corriere della Sera, mancano almeno un regista e un terzino sinistro. Se la società dovesse riuscire a piazzare Akpa Akpro, Basic e Marcos Antonio allora cercherebbe anche un’alternativa più gradita al tecnico a centrocampo, oltre a un portiere in caso di cessione di Maximiano.

L’allenatore insiste per avere Samuele Ricci in regia. Per questo, benché l’operazione sia ritenuta particolarmente importante da Sarri, potrebbe chiudersi dopo quella per il terzino sinistro. La Lazio sta infatti trattando Luca Pellegrini con la Juventus e Marcos Acuna con il Siviglia. Lotito vuole capire chi costa meno e per quale dei due ci sono le condizioni di pagamento migliori, per sapere con certezza quanto può spingere per Ricci.

