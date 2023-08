Cucchi: “Difficile sostituire Milinkovic, ma Kamada è un profilo interessante. Luis Alberto? Perdoniamogli anche questa, ma…”

Il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il mercato della Lazio, partendo da Kamada e passando per il caso Luis Alberto.

Queste le sue parole:

“Non conosco Kamada alla perfezione ma l’ho visto giocare soprattutto in Europa. Mi sembra un profilo interessante veloce e molto dotato tecnicamente. Ha un bel tocco, morbido e vellutato, può diventare importante. Ora deve inserirsi nelle dinamiche di gioco di Maurizio Sarri e non sarà facilissimo, ci vuole un po’ di tempo. Il centrocampo della Lazio andava rinforzato vista la partenza di Milinkovic. Difficile sostituire il Sergente e penso che non vadano fatti paragoni con Kamada. Saranno sicuramente diversi, ma speriamo giapponese possa fare bene”.

“Amo alla follia il Mago, come molti tifosi della Lazio e sono pronto anche a perdonargli qualche colpo di testa. Certo è che non è il primo. Questa sua follia di fondo lo rende unico anche in campo. Sarri lo sa bene, ci ha messo del tempo per comprenderlo e capire appieno come inserirlo in squadra. Ha qualità e personalità, questo è innegabile. Ora spero solo che la cosa si risolva nel minor tempo possibile, anche se penso che non avrebbe dovuto abbandonare la squadra. Glielo perdoniamo, ma che non succeda più“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: