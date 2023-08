Il Messaggero | Castellanos cerca i gol a casa sua

Come riportato da Il Messaggero, Ricci è in pole per la cabina di regia, anche se per Sarri sarebbe opportuno rinforzarsi pure con un’altra mezzala come Fazzini ma Lotito contatterebbe l’Empoli solo per uno scambio con Cancellieri.

Sulla fascia sinistra continua il testa a testa tra Pellegrini e Mario Rui. Per il terzino della Juve si sta premendo per un nuovo prestito e il pagamento di una parte dell’ingaggio. Ieri è tornato di moda il nome di Acuña, ma l’argentino in uscita dal Siviglia sarebbe accessibile solo una volta ottenuto il passaporto spagnolo richiesto da tempo.

