Il Tempo | Ultimi tentativi per Ricci ma Cairo fa muro. Mario Rui insidia Luca Pellegrini

Come riportato da Il Tempo, persone vicine al presidente parlano di un Lotito disposto a spingersi fino ai 25 milioni (bonus compresi) per arrivare a Ricci. Se l’ennesimo tentativo non dovesse andare a buon fine, la dirigenza ha individuato la possibile alternativa (già proposta a Sarri) per rinforzare quella zona di campo.

Da non dimenticare poi la questione terzino sinistro. Continuano i contatti con la Juve per riportare Pellegrini in biancoceleste, ma non c’è ancora l’accordo sulla formula. Rimane in scia l’ipotesi Mario Rui.

Bisogna poi accelerare con le cessioni, soprattutto in mediana. Akpa Akpro è conteso da Verona e Tolosa, mentre su Marcos Antonio ci sono un paio di club di Liga. Più complicato invece trovare una destinazione per Basic, che ha comunque un ingaggio pesante. Se il croato dovesse partire, lasciando libera una casella, Lotito busserebbe alla porta di Corsi per chiedere informazioni per Fazzini.

