Klose e Kamada, dalla Germania e con diverse pretendenti: la storia dei due acquisti della Lazio

Entrambi dalla Germania, entrambi da svincolati. Le pretendenti erano presenti, una squadra anche in comune (il Milan). Klose e Kamada sono due tra gli acquisti più importanti della storia recente della Lazio, con una differenza temporale di 12 anni.

Era, infatti, il 2011 quando la Lazio mise a segno il primo colpo di quel mercato estivo volto a cercare di migliorare una rosa che aveva sfiorato la Champions League e che si apprestava ad affrontare l’Europa League. Quello di Klose fu un acquisto di un certo lustro, data la caratura del giocatore, la squadra di provenienza e il fatto che da qualche anno mancasse in squadra un giocatore di livello internazionale. Inoltre il tedesco svincolato era richiesto, e accostato, a molti club: oltre a squadre straniere, anche alle italiane Milan e Juventus. In particolare la prima delle due sembrava seriamente intenzionata ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.

Proprio come per quanto riguarda Kamada: il Milan era in lizza per il suo acquisto sin dai primi giorni in cui si era svincolato dall’Eintracht. Delle voci di giorno in giorno sempre più assidue che, però, non si sono concretizzate. Anche su di lui, inoltre, era folta la concorrenza: dall’Atletico Madrid al Napoli passando anche per l’altra sponda della capitale. Insomma, due casi in cui la richiesta è stata ampia e la scelta finale la Lazio. Sono due ruoli differenti, oltre che due età diverse. Ma il parallelismo, oltre che per le loro richieste, nasce anche per via del provenienza, la Bundesliga, e per l’esperienza internazionale da parte dei due giocatori. Non è un caso che Klose, ai microfoni de Il Corriere della Sera nell’edizione odierna, si sia espresso positivamente circa questo acquisto.

