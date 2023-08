Lazio, l’omaggio del Girona al “Taty” Castellanos prima della sfida contro i biancocelesti | VIDEO

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’Empoli continua a cercare l’intesa per Matteo Cancellieri: il club toscano avrebbe infatti in mente di puntare sul giocatore biancoceleste con la formula del prestito secco e con la partecipazione dei biancocelesti al pagamento dell’ingaggio. La Lazio, però, vorrebbe lasciarlo partire con l’obbligo di riscatto da parte dell’Empoli. L’attaccante avrebbe, nel frattempo, dato il suo ok per il trasferimento all’Empoli. Ora bisogna diminuire la distanza sia per il prezzo del cartellino che per quello dello stipendio.

