Questa sera l’arrivo di Isaksen: l’annuncio social della Lazio – FOTO

Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram la Lazio ha annunciato l’arrivo a Roma di Isaksen. La bandiera danese con tanto di countdown, di fatto, rende noto che l’arrivo del nuovo attaccante biancoceleste è fissato per le 23:30 all’aeroporto di Fiumicino. Il suo primo passo in questa avventura biancoceleste per lui, che di conseguenza svolgerà domani le visite mediche.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: