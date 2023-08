Tanti auguri a Danilo Cataldi: il centrocampista compie oggi 29 anni – FOTO

Come riportato da Il Messaggero, oggi nuovo test per la Lazio che stasera affronterà il Girona: la punta torna da ex sul campo dove pochi mesi. In amichevole Castellanos cercherà la prima rete con la maglia biancoceleste.

Dopo il rientro in gruppo come se nulla fosse di venerdì sera anche Luis Alberto sarà un osservato speciale. Le scuse del Mago ai compagni sono arrivate ma oggi Sarri dovrà decidere se schierarlo fin da subito assieme a Cataldi e Vecino, oppure lasciarlo in panchina in favore di Basic. Il club ieri per dare un segnale ha postato dei video e delle foto con il numero 10 che sorride, ma per riconquistarsi la fiducia di tutti stavolta lo spagnolo dovrà impegnarsi di più, a prescindere dalle risate di facciata.

