Buon compleanno Marco Bertini: il messaggio di auguri della Lazio | FOTO

LUNEDI’ 7 AGOSTO 2023

Dopo la cessione di Højlund al Manchester United, ecco il sostituto in casa Atalanta: Gianluca Scamacca è ufficialmente un attaccante nerazzurro. L’ex Sassuolo, arriva a titolo definitivo dopo l’esperienza in Inghilterra, più precisamente al West Ham. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club di Bergamo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca.

Nato a Roma l’1 gennaio 1999, è un attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili prima della Lazio e successivamente della Roma, per poi completare il suo percorso di formazione in Olanda, nell’Academy del PSV Eindhoven. Il debutto tra i professionisti nella seconda squadra del PSV avviene in Eerste Divisie quando ha appena compiuto i 17 anni. Nel gennaio 2017 torna in Italia, acquistato dal Sassuolo, con la cui formazione Primavera vince subito la Viareggio Cup, contribuendo al successo con tre gol, oltre al rigore decisivo nella finale con l’Empoli. L’esordio in Serie A arriva nella stagione successiva, il 29 ottobre 2017, nel finale della partita a Napoli. Matura poi esperienze in prestito prima alla Cremonese, in B, successivamente nel PEC Zwolle, con cui debutta nella massima serie olandese, quindi all’Ascoli, con la cui maglia segna 9 gol nel campionato di B e 4 in Coppa Italia risultando capocannoniere della competizione, e infine nella stagione 2020-2021 al Genoa, in forza al quale realizza 8 gol in campionato (segnando la sua prima rete nel derby con la Sampdoria ad inizio novembre) e 4 in Coppa Italia, vincendo per il secondo anno consecutivo il titolo di capocannoniere della competizione. Nell’estate del 2021 torna al Sassuolo e chiude il campionato con 16 gol, risultando il secondo attaccante italiano per reti realizzate.

La scorsa estate viene acquistato dal West Ham. Segna al suo debutto nelle competizioni europee contro i danesi del Viborg nei playoff di UEFA Conference League, competizione – poi vinta dal club londinese – in cui realizza altri tre gol (con una media di una rete ogni 87′ giocati). Chiude l’esperienza inglese con 8 gol realizzati nelle 27 partite giocate complessivamente in tutte le competizioni.

Significativa anche la sua esperienza a livello di Nazionale, fin dai tempi delle giovanili. Ha infatti vestito la maglia azzurra in tutte le categorie dall’Under 15 in poi, disputando due Europei U17, un Europeo U19 (con uno score di 7 gol tra qualificazioni e fase finale, compreso il 3-3 nei supplementari della finale con il Portogallo) e un Mondiale U20. Con l’U21 ha messo a segno 9 gol in 15 presenze, due dei quali nella fase finale dell’Europeo U21 nel maggio 2021. Il debutto nella Nazionale A arriva solo pochi mesi più tardi, l’8 settembre 2021 nel match delle qualificazioni ai Mondiali Italia-Lituania 5-0. Con l’Italia di Mancini ha finora totalizzato 11 presenze.

Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

Il Napoli ufficializza il nuovo difensore centrale: Natan Bernardo De Souza è un nuovo calciatore Azzurro. Il calciatore brasiliano classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Bragantino (Brasile). Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli che lo annuncia: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza”.

SABATO 5 AGOSTO 2023

La Fiorentina piazza un colpo per rinforzare il reparto difensivo: Yerry Mina è ufficialmente un nuovo calciatore del club Viola. Il colombiano classe 1994, arriva in Italia da svincolato, dopo l’esperienza di cinque anni con la maglia dell’Everton. Oltre al club inglese, Yerry Mina ha vestito anche la maglia del Barcellona. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia il proprio rinforzo per la difesa: “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Yerry Fernando Mina González.

Mina, nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni”.

VENERDI’ 4 AGOSTO 2023

Altro acquisto di questa sessione estiva di calciomercato in casa Milan: Yunus Musah è ufficialmente nuovo calciatore rossonero. Il centrocampista classe 2002, proveniente dal Valencia, si trasferisce a titolo definitivo al Milan, ed ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero che annuncia l’arrivo di Musah: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.

Yunus Musah vestirà la maglia numero 80″.

Rinforzo per il centrocampo del Lecce: ufficiale, Ylber Ramadani è un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista classe 1996, arriva a titolo definitivo dalla Scozia, più precisamente dall’Aberdeen FC. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il Lecce, attraverso un comunicato sul proprio sito: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani dall’Aberdeen FC. Il centrocampista classe ’96 della Nazionale albanese, che ha già sostenuto le visite mediche, ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per il successivo”.

GIOVEDI’ 3 AGOSTO 2023

La Fiorentina piazza un colpo per rinforzare il centrocampo: ora è ufficiale, Gino Infantino è un nuovo calciatore della Viola. Il classe 2003 argentino arriva a titolo definitivo dal Rosario Central. A darne l’annuncio è stata proprio la Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gino Infantino dal C.A. Rosario Central. Infantino, nato a Rosario (Argentina) il 19 maggio 2003, nell’ultimo Campionato Argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist.

Il nuovo calciatore viola conta, già, numerose presenze con l’Under 20 Argentina, con la quale ha disputato l’ultimo Mondiale di categoria. Infantino si è legato al Club viola con un contratto fino al 30 giugno 2028″.

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2023

Rinforzo di spessore per la difesa del Monza: ora è ufficiale, Danilo D’Ambrosio è un nuovo calciatore biancorosso. L’ex Inter, arriva al Monza da svincolato, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Ad annunciare l’arrivo del difensore classe 1988, è stato proprio il Monza, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “Danilo D’Ambrosio è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Napoli il 9 settembre 1988, cresce nella Salernitana prima di approdare a 17 anni al Settore Giovanile della Fiorentina. L’esordio coi professionisti avviene col Potenza, nel gennaio 2008, in Serie C. Dopo l’esperienza alla Juve Stabia, nel gennaio 2010 viene acquistato dal Torino, con cui debutta subito in Serie B. In granata conquista nel maggio 2012 la Promozione in Serie A, dove gioca 42 gare, fino al suo trasferimento all’Inter nel gennaio 2014. La sua esperienza nerazzurra dura nove stagioni e mezza, in cui vince un Campionato, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Scende in campo anche nella finale di Champions League contro il Manchester City dello scorso 10 giugno.

Difensore di grande duttilità ed esperienza, vanta 268 presenze in Serie A con 21 reti, 21 presenze in Champions League e 22 in Europa League. Ha indossato anche la maglia della Nazionale per sei partite. Benvenuto Danilo!”.

MARTEDI’ 1 AGOSTO 2023

L’Udinese rinforza le corsie laterali: João Ferreira è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Il portoghese classe 2001, si trasferisce in Italia dal Watford, in Inghilterra, con la formula del prestito per una stagione, fino a giugno 2024. A darne l’annuncio è stato proprio l’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “C’è un nuovo rinforzo per le corsie esterne bianconere: Joao Ferreira è un giocatore dell’Udinese. Il portoghese arriva, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024, dal Watford Fc. Laterale destro dotato di corsa e qualità tecnica, Ferriera arricchisce, così, il ventaglio di scelte a disposizione di mister Sottil si quella corsia.

Joao Ferreira nasce a Vila do Conde, in Portogallo, il 22 marzo 2001. Si forma nel Rio Ave prima di spostarsi, nel 2014, all’academy del Benfica con cui compie tutta la trafila del settore giovanile. Nella stagione 18/19 disputa 5 partite in UEFA Youth League che, nella stagione successiva, diventano 7 alle quali si aggiungono 18 presenze con un gol in Liga Pro con la seconda squadra. Nell’annata 20/21 debutta in prima squadra con il Benfica giocando una gara in campionato, due in coppa di lega, una in coppa nazionale ed una in Europa League. A queste si aggiungono le 18 presenze con la seconda squadra. Nella stagione 2021/2022 si trasferisce in prestito al Vitoria Guimaraes con cui colleziona 16 presenze tra campionato e coppe. Nella scorsa stagione inizia, ancora in prestito, al Rio Ave con cui scende in campo 12 volte in tutte le competizioni. A gennaio 2023 viene acquistato a titolo definitivo dal Watford. In Inghilterra colleziona 5 presenze e segna un gol in Championship.

Ferreira è stato, sin dall’under 15 con cui ha raccolto due presenze, nel giro delle nazionali portoghesi giovanili. E’ sceso in campo due volte con l’under 16, ben 13 con l’under 17, 4 con l’under 19 e 7, realizzando anche un gol, con l’under 19.

Vestirà la maglia numero 13. Bem-vindo Joao!”.

Il Genoa si rinforza a centrocampo: è ufficiale, Morten Thorsby è un nuovo calciatore rossoblù. Il centrocampista norvegese, classe 1996, si trasferisce dalla Germania, più precisamente dall’Union Berlino, con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Questo il comunicato ufficiale del Genoa, apparso sul proprio sito, che annuncia l’arrivo dell’ex Sampdoria: “Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a Oslo il 5/5/1996, il centrocampista norvegese arriva in rossoblù dai tedeschi dell’Union Berlin con la formula del prestito e obbligo di acquisto condizionato. Benvenuto!”.

