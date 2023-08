Calciomercato, Cancellieri in uscita: si avvicina la chiusura con l’Empoli

Dopo l’arrivo di Kamada e Isaksen, la Lazio non si ferma sul mercato e deve ancora coprire alcuni ruoli, specialmente a centrocampo. Come riporta Gianluigi Longari in esclusiva su Sportitalia, il nome nuovo per la mediana della Lazio viene dalla Serie B. Si tratta di Tanner Tessmann, statunitense del 2001, dal 2021 in forza al Venezia, che in quest’ultima stagione ha collezionato 3 reti in 34 presenze.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: