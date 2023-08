CdS | Akpa Akpro e Cancellieri: Lotito vuole chiudere le uscite in settimana

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito conta di chiudere in settimana le uscite di Akpa Akpro e Cancellieri. Il primo è diviso tra Empoli e Verona; mentre il secondo, nel caso in cui non sarà inserito nell’affare per Ricci, potrà andare all’Empoli.

Corsi lo vuole in prestito con il pagamento di parte dell’ingaggio, il presidente della Lazio spinge per la cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.

