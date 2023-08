CorSera | Zaccagni, l’agente spinge per chiudere il rinnovo

Come riportato da Il Messaggero, sono previste per oggi le visite mediche di Gustav Isaksen. Lotito lo pagherà 17 milioni. Firmerà un contratto quinquennale a 1,3 milioni a salire più bonus diventando il settimo calciatore danese della storia della Lazio.

Come play Sarri insiste per Ricci, uscito ieri per un infortunio da valutare in amichevole con il Torino. Resta ancora una forte tentazione Zielinski ma appare più possibile l’arrivo di Fazzini, o con uno scambio con Cancellieri oppure con l’uscita di un’altra mezzala come Basic.

