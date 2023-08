FORMELLO | Lazio, due giorni di riposo concessi da mister Sarri. Ripresa fissata per mercoledì

L’amichevole di ieri sera in casa del Girona, ha chiuso un’altra settimana di preparazione in casa Lazio. I biancocelesti, mentre la società lavora per rinforzare l’organico a disposizione di mister Sarri sul fronte calciomercato, continuano a prepararsi per la prossima stagione alle porte. Prima dell’esordio nel nuovo campionato di Serie A, in programma domenica 20 agosto in casa del Lecce, la Lazio sarà impegnata ancora in un test amichevole, visto che domenica 13 agosto andrà in scena Latina-Lazio, nel “Memorial Vincenzo D’Amico”.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, mister Maurizio Sarri, dopo la sfida andata in scena ieri, ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Infatti, la ripresa degli allenamenti, al Centro Sportivo di Formello, è fissato per la giornata di mercoledì, con la squadra che scenderà in campo per la seduta nel pomeriggio alle ore 18:00.

