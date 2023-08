Il Tempo | Abbonamenti Lazio, quota 27.000: c’è tempo fino a domenica

Come riportato da La Repubblica, questa settimana Lotito proverà a convincere Cairo con un ultimo rilancio per il centrocampista. Già ieri ci sono stati nuovi contatti, servono 25 milioni per Ricci: i biancocelesti proporranno 18 milioni e il cartellino di Cancellieri.

Lavori in corso in parallelo anche con la Juventus per il ritorno a Formello di Pellegrini (prestito con partecipazione dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio). Il terzino sta rifiutando tutte le altre alternative per aspettare la Lazio, che nel frattempo ha accolto ieri sera Isaksen. L’esterno d’attacco danese è sbarcato ieri in tarda serata a Fiumicino. Oggi le visite in Paideia. Affare da 15 milioni col Midtjylland. Kamada, invece, martedì tornerà in Germania per il visto. Rientrerà venerdì.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: