Nuova avventura in Italia per Libor Kozak: ecco dove giocherà

Libor Kozak torna in Italia. L’attaccante ceco ha giocato le ultime stagioni tra Ungheria e Repubblica Ceca, ma ora, come riporta Gianluca Di Marzio, ha deciso di tornare nella terra dove si è fatto conoscere. Il classe 1989, infatti, giocherà la prossima stagione in Serie C con l’Arezzo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: